Malaisia esitab Kimi tapmise asjus süüdistuse

Mohamed Apandi Ali lausus täna, et süüdistus, mis esitatakse indoneeslasele Siti Aisyah'le ja vietnamlasele Doan Thi Huongile, näeb karistusena kohustuslikus korras ette surmanuhtluse.

Vahi all on ka üks malaislane, kes vabastati kautsjoni vastu – ja üks põhjakorealane, kes on jätkuvalt kinnipidamisasutuses. Süüdistuse esitamine viimasele sõltub juurdluse tulemusest.

Kim tapeti 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennujaamas arvatavasti närvimürgiga VX.