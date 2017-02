Olga Korbut müüs oma olümpiamedalid oksjonil

Ta sai seitsme medali, mille seas oli ka kaks kulda ja üks hõbe Müncheni mängudelt, eest kokku 183 300 dollarit ning kõige kallima medali, mis oli kuldne, eest maksti 66 000 dollarit, edastab BBC.

Olga Korbut / John Marshall/AP/Scanpix

Valgevenes sündinud Korbut migreerus 1991. aastal USAsse. Praegu 61-aastane endine kuulus iluvõimleja on ikka heas vormis ja elab Arizonas Scottsdale’is.

1972. aastal, kui maailmas oli külma sõja kõrgpunkt, oli 17-aastase Korbuti kõrghetk läänes. Vaid 150-sentimeetrine Korbut sai oma lühikese kasvu tõttu hüüdnimeks Minski varblane, ta kuulsusele aitasid kaasa siiras naeratus ja avatud olek.

Olga Korbut / General/Scanpix

Korbut sai Müncheni olümpial kolm kulda ja ühe hõbeda ning 1976. aasta Montreali mängudelt veel ühe kulla ja hõbeda.

Olga Korbut / Dmitryi Donskoy/RIA Novosti/Scanpix

USA oksjonimaja Heritage Auctions teatas, et Korbut on neist elusolevatest iluvõimlejatest, kes on oma spordiala tutvustamiseks ja populaarseks muutmiseks teinud väga palju.

Olga Korbut / Personalities/Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Korbuti nimel on ka akrobaatiline trikk erineva kõrgusega rööbaspuudel, mis hiljem keelati ära, kuna seda peetakse liiga ohtlikuks.

Korbut oli 1978 – 2000 abielus nõukogude aja ühe kuulsama folklaulja Leonid Bortkevitšiga, kellega ta koos migreerus pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist USAsse. Paaril on 1979. aastal sündinud poeg Richard.