Indias uppusid perepojad pesumasinasse

Nishanti ja Nakshya nime kandvate poiste ema oli sinna varem lasknud kümmekond liitrit vett ning jättis lapsed siis korraks üksinda mängima, kuni käis ise poes pesuvahendit ostmas. Kuus minutit hiljem naasnuna ei näinud ta enam poegasid ja lasi naabril kutsuda politsei.

Ravinderi-nimeline isa naasis kohe töölt koju ja liitus otsingutega. Ta leidis lapsed pesumasinast ja viis nad kohe haiglasse, kus nad kuulutati surnuks. Meeleheitel isa ei tahtnud uudist uskuda ja suundus seejärel ka teise hospidali.

«Tundub, et üks lastest ronis riidekuhja otsa, et näha, mis on masinas – ja kukkus sinna sisse,» avaldas kohalik politsei. Teine poiss järgis esimese eeskuju. «Kuna mõlemad nad kukkusid pea ees, siis polnud mingit võimalust, et nad oleks saanud tulla välja,» kommenteeris Rohini politsei asekomissar MN Tiwari.

Perekonna kolmas poeg, 10-aastane poiss oli vahejuhtumi ajal koolis. Laste surnukehad saadeti lahkamisele. Tiwari sõnul pole ilmselt põhjust kahtlustada kuritahtlikku hoolimatust, ehkki tõenäoliselt algatatakse uurimine.