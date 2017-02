Trump: leketes on süüdi Barack Obama

Trumpilt küsiti: kas ta usub, et meeleavalduste põhjusi võib otsida Barack Obamas ning kui jah, kas pole see siis mitte vaikiva koodeksi rikkumine?

«Ei, ma arvan, et ta on selle taga. Ma arvan, et see on poliitika, nii see juba on,» vastas Trump.

Seejärel võttis president teemaks tema esimest ametisoldud kuud saatnud meeleavaldused. «Kunagi ei tea, mis täpselt kulisside taga toimub. Teil on õigus või väga tõenäoliselt õigus – aga kunagi ei tea,» rääkis president.

Seejärel jätkas ta: «Ei, ma arvan, et president Obama on selle taga, sest tema inimesed on igal juhul selle taga. Ning võimalik, et mõned lekked tulevad sellelt grupilt – mis on väga tõsine asi, kuna mõjub väga halvasti rahvuslikule julgeolekule.»

Trump lisas, et samas on see kõik poliitika. «Ning ilmselt see jätkub,» prognoosis ta.

Ühtegi tõendit Trump oma väidete kohta ei esitanud. Varem on ta süüdistanud, et Obama meeskond lekitas meediale infot tema kõnedest Mehhiko ja Austraalia riigijuhtidele.