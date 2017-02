Barcelonas avati seksnukkkude lõbumaja

Ühes kesklinna korteris paiknev Lumidollsi nimeline asutus nimetab end esimeseks seksnukkude agentuuriks Euroopas – ja pakub kundedele eraviisilist tundi ühega oma neljast nukust 80 euro eest.

Nukud on valmistatud spetsiaalsest materjalist. Neil on kolm kehaõõnsust ning painduvad jäsemed, mis lubab neid paigutada pea ükskõik millisesse asendisse. Säärased nukud on juba osutunud erakordselt menukaks Jaapanis ja Hiinas – eriti nende meeste puhul, kes viibivad komandeeringus, kuid ei taha oma abikaasat petta.

Lumidollsi klientide valikus on neli nukku: 161 sentimeetrit pikka Aasiapärane Lili, 170-sentimeetrine rinnakas blondiin Katy, 170-sentimeetrine mustanahaline Leiza ja 168 sentimeetrit pikk Jaapani multifilmikangelast meenutav sinijuukseline Aki.

Bordell lubab, et nukud suudavad täita kõik kliendi fantaasiad – samuti saab neid enne vastavalt soovile riidesse panna. Kunded kohtuvad nukuga privaatses toas, kus põleb küünal, kõlab sensuaalne muusika ning mille plasmatelerist saab vaadata pornot.

«Öelge meile, kuidas te tahate nukuga kohtuda, milliseid riideid ta peaks kandma ning mis poosis ta peaks olema,» reklaamib firma oma veebilehel.