Juncker avalikustab plaani ELi tulevikuks pärast Brexitit

Junckeri koostatud Valget Raamatut tutvustatakse täna Euroopa Komisjoni volinikele, homme esitleb ta seda Euroopa Parlamendile, ütles Margaritis Schinas Brüsselis ajakirjanikele.

Schinas ei soovinud avada Junckeri ettepanekute sisu, kuid kinnitas, et need on positiivsed ja realistlikud ning ei välista teineteist. See peaks viima ühtsuse ja koostööni 27 liikmesriigi vahel, lisas ta.

«On näha kasvavat huvi pidada sisukat debatti arenguvõimaluste üle, mis lähtuvad Euroopa Liidu praegusest olukorrast,» ütles Schinas. «Võiksime jääda ka kõrvaltvaatajaks ning ainult kommenteerida praegust olukorda. Homme avaldatava Valge Raamatuga on aga raske jääda kommentaatori rolli, tuleb võtta seisukoht,» rõhutas kõneisik Euroopa Komisjoni initsiatiivi.

Schinas märkis, et pärast märtsi lõpus toimuvat Rooma tippkohtumist soovib Komisjon käivitada avaliku arutelu pakutud võimaluste üle.

«Esitletavad arenguvõimalused ei puuduta ainult valitsusi, Brüsseli mulli ajakirjanikke, meediainimesi, korporatsioone, lobitegijaid - need puudutavad ka tavalisi inimesi. Me loodame, et meie liidrid käivitavad sellise protsessi,» rääkis Schinas Euroopa Komisjoni pressisaalis.

Junckeri esitletav Valge Raamat on üks osa protsessist, mille vallandas Ühendkuningriigi kodanike otsus lahkuda Euroopa Liidust.

2016. aasta septembris peetud mitteametlikul tippkohtumisel Bratislavas otsustasid 27 liikmesriigi liidrid käivitada arutelu ühenduse tuleviku üle, teemat on arutatud kõigil järgnevatel ülemkogudel ning viimati veebruari algul Maltal.

25. märtsil peetakse Itaalia pealinnas tippkohtumine Rooma Lepingu 60. aastapäeva tähistamiseks, millel vastuvõetav deklaratsioon peaks käivitama arutelu Euroopa Liidu edasise tuleviku üle.