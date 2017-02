Lõuna-Korea nõuab Põhja-Korea ajutist eemaldamist ÜRO-st

Lõuna-Korea välisministri Yun Byung-se sõnul näitab Kimi mõrvamine, et Põhja-Korea valduses on keemiarelvi ja riik on valmis neid ka kasutama.

Yuni andmetel tapeti Kim närvimürgiga VX, mis on liigitatud massihävitusrelvaks ja keelatud kõikjal maailmas.

«Kimi mõrv saadab maailmale selge sõnumi. See impulsiivne, ettearvamatu, vägivaldne ja brutaalne süsteem on valmis ründama keda tahes, millal tahes ja kus iganes,» ütles Yun Genfis ÜRO konverentsil kõneledes.