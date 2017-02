Malaisia kohus esitas kahele naisele süüdistused Kim Jong-nami mõrvas

Indoneesia päritolu 25-aastane Siti Aisyahi ja 28-aastane vietnamlanna Doan Thi Huongi toodi kohtusse tugeva politseivalve all.

Põhja-Korea saatis teisipäeval Malaisiasse kõrgetasemelise delegatsiooni, mille üheks ülesandeks on tuua kodumaale riigi liidri Kim Jong-uni poolvenna surnukeha. Delegatsiooni juhib Põhja-Korea endine asesuursaadik maailmaorganisatsiooni juures Ri Tong-il, kelle sõnul on diplomaatide ülesanne taotleda surnukeha üleandmist ja mõrvaga seoses vahistatud põhjakorealase vabastamist.

Mõrvaga seoses on kinni peetud ka üks põhjakorealane, kes on jätkuvalt kinnipidamisasutuses.

Peaprokurör Mohamed Apandi Ali ütles teisipäeval, et naistele esitatav süüdistus näeb karistusena kohustuslikus korras ette surmanuhtluse. Vastuseks küsimusele, kas ka põhjakorealasele esitatakse süüdistus, vastas Apandi, et see sõltub juurdluse tulemusest.

Kim tapeti 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennujaamas arvatavasti närvimürgiga VX.