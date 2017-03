Pildid ja video: Trump pidas Kongressis oma esimese kõne, rõhutades «America first»

USA meedia teatel ütles Trump juba kõne alguses, et USAst saab taas mõjuvõimas riik vaid siis, kui seab enda ja oma kodanike huvid esiplaanile, olles ühtne ja tugev.

USA president Donald Trump pidas Kongressi ees oma esimese kõne / POOL/REUTERS/Scanpix

«Meie eesmärgiks ei ole maailma esindamine, meie eesmärgiks on esindada USAd, peame olema ühtsed, et seda saavutada,» teatas USA president.

Trump käsitles oma kõnes ka äärmusislamismi ja terrorismi, teatades et USA teeb kõik, et kaitsta oma kodanikke islamistide eest ning USA hakkab varasemast hoolikamalt jälgima, keda riiki lubatakse.

USA meedia arvates plaanib Trump kehtestada uusi sisserännet piiravaid seadusi, et jätakata oma migratsioonipoliitikat, millele USA õigusorganid on otsuste tühistamisega takistusi teinud.

Uudistekanali CNN andmetel ei peaks uued migratsiooniseadused puudutama neid isikuid, kellel juba on kehtiv USA viisa või elamisluba.

Trump rõhutas oma kõnes ka seda, et karmistunud migratsiooniseadused aitavad USA töötuil paremini tööd leida, sest nad ei pea siis konkureerima välismaalastega.

«Uued migratsiooniseadused aitavad palku tõsta, töötutel tööd saada, miljardeid dollareid säästa ja riiki turvalisemaks muuta,» nentis president Trump.

Koos migrantideteemaga rääkis Trump ka USA-Mehhiko piirile rajatavast turvatarast, et selle abil illegaale USAst eemal hoida ja USA piiri tugevdada.

Trumpi teatel on USAl probleeme Mehhikost saabuvate narootikumidega, selle vastu aitab samuti turvatara, kuid ka karmim piirikontroll.

Samas on Trumpi poliitika kasvatanud Mehhikos USA vastasust, sest USA presidendi plaani kohaselt peaks selle tara eest maksma Mehhiko või seda tehakse siis narkoparunitelt konfiskeeritud raha eest.

Trump käsitles ka majandust, rahandust ja maksusüsteemi, mida ta lubas märgatavalt muuta ja teha firmadele suuri maksusoodustusi, et nad oleksid konkurentsivõimelised ja saaksid laieneda. Trumpi plaani kohaselt peaks majandsuuuendustest saama kasu eelkõige keskklass.

Trump kõneles ka USA kaitsekulutustest, mida tema sõnul tuleb suurendada ja NATOst, samas rõhutades, et lisaks USAle peavad ka liitlased andma suurema panuse selle sõjalise liidu rahastamisse.

Enne Kongressi ette astumist pidas Trump Valges Majas pressikonverentsi, millel vihjas, et osa dokumentideta illegaale saab teatud tingimustel USAsse jääda ning ta on valmis seadusemuudatuseks, mis seda neile võimaldaks.

Trumpi poolt välja käidud seadusemuudatuseplaan ei anna samas miljonitele illegaalidele kiirvõimalust saada USA kodakondsust, kuid annab neile võimaluse ametlikult riiki jääda. See ei kehti aga nende USAsse saabunud illegaalide kohta, kes on kohtu alla antud ja keda on kohtulikult karistatud.

Trumpi sõnul vajab kogu USA uuendamist, et kodanikud ja ka sisserändajad end turvaliselt tunneks, kuid selleks on vaja kehtestada uusi seadusi ja reegleid, mis aitaksid USAl olla võimas suurriik.

Trumpi sõnul on USAs käes kompromisside aeg, sest nii demokraadid kui vabariiklased soovivad varasemast rohkem koostööd teha, sest see tuleb riigile kasuks.

Kriitikute sõnul oli Trumpi nüüdne kõne varasemate kõnedega võrreldes rahulikum, mittehüsteeriline, detailsem ja mitte nii ründav, kuid samas kajas selles ikkagi konservatism.

USA Esindajatekoja spiiker Paul Ryan sõnas pärast Trumpi kõne, et see oli presidendi senistest kõnedest parim.