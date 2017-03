Põhja-Korea: USA ja Lõuna-Korea sõjaväeõppused on ettevalmistus pealetungiks

Taktikaline õppus Foal Eagle ja staabiõppus Key Resolve on iga-aastased ühisharjutused, mida Põhja-Korea on alati valjult hukka mõistnud. Ka tänavused õppused, mis USA ja Lõuna-Korea kinnitusel on üksnes kaitseotstarbelised, pole erandiks. Põhja-Korea liider Kim Jong-un on sealse riikliku meedia teatel andnud riigi armeele käsu valmistuda armutuks rünnakuks vaenlase vastu.

Pole selge, kui palju sõdureid tänavu õppustel osaleb. Mullu pani Lõuna-Korea uudisteagentuuri AFP teatel välja 300 000 ja Ameerika Ühendriigid 17 000 sõdurit. Toona vältas Key Resolve 12 päeva ja Foal Eagle ligi kaheksa nädalat.