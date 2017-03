Berliinis tegutseb rattur, kes ründab naisi happega

Politsei teatel oli viimaseks ohvriks 27-aastane naine, keda rünnati Friedrichshaini linnaosas esmaspäeva õhtul. Haiglaravi saanud naine ütles politseile, et ründajaks oli tumedates riietes mees, kes põgenes sündmuspaigalt.

Uudisteportaali The Local andmetel on tegu juba viienda naisega, kes on sarnase kaebusega alates detsembrist politsei poole pöördunud.