EL kavandab aprillis Brexiti tippkohtumist

Liikesriikide liidrid kohtuksid sel kuupäeval Brüsselis, et kaheaastase läbirääkimisprotseduuri ametlikud pidepunktid paika panna, lisasid tundmatuks jääda soovinud allikad.

Briti peaminister Theresa May on lubanud käivitada EList lahkumise protsessi hiljemalt märtsi lõpuks. Britid hääletasid lahkumise poolt eelmise aasta 23. juuni referendumil.

Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski büroo soovitab diplomaatidel 6. ja 7. aprilli muudest kohustustest vabana hoida, juhuks kui May Brexiti käivitab, nagu talt oodatakse.

Protsessi kulg ei ole veel kindel, sest May ootab alles parlamendi ülemkoja heakskiitu lahkumiseelnõule. Kui May ei jõua enne 25. märtsiks kavandatud ELi Rooma tippkohtumist Brexiti-protsessi käivitada, jääb see liiga hiljaks, et 6. aprillil tippkohtumine korraldada, seletasid allikad.

Mõned ametnikud arvavadki, et britid ei hakka Brexitit välja kuulutama enne, kui ELi 60. sünnipäeva pidustused Roomas läbi saavad, sest vastasel juhul rikutaks peomeeleolu.

Ametlikud Brexiti-kõnelused algavad ilmselt alles kaks kuud pärast protsessi käivitamist, arvavad allikad.

Erakorralisel Brexiti-kohtumisel annavad ELi liikmesriikide liidrid Euroopa Komisjonile mandaadi juhtida läbirääkimisi Ühendkuningriigiga.