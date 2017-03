Ühendriikides sai majapõlengus surma neli last

Hutsoni sõnul oli noorim ohvritest nelja- ja vanim 13-aastane.

"See on täiesti kohutav. Meil on väikelinn. Siin elab vähem kui tuhat inimest," ütles Hutson.

Kahjutulest pääsesid tõsiste vigastustega 38-aastane pereema Tabitha Annette Howell, tema 39-aastane mees James Keith Howell ja hukkunute 13-aastane vend Andrew Hall-Young, kes toimetati Portlandi meditsiinikeskusesse.

Esialgu pole selge, millest kella kahe ajal öösel puhkenud tulekahju alguse sai. Uurimine jätkub.