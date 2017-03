Trumpi justiitsminister kohtus presidendikampaania ajal kaks korda Vene suursaadikuga

USA senati luurekomitee uurimine kontrollib Donald Trumpi presidendikampaania ajal olnud kontakte Moskvaga, vahendavad BBC jt.

Valge Maja eitab väiteid igasuguse väära käitumise kohta.

Trumpi ametisse nimetatud uuel justiitsministril Jeff Sessionsil oli tema presidendikampaania ajal Vene suursaadikuga kaks kohtumist, teatas justiitsministeerium.

Justiitsministeerium kommenteeris kolmapäeval ministri kohtumisi Vene suursaadikuga. Üks neist oli ministeeriumi selgitusel ametlik külaskäik, mis toimus, kui Sessions oli veel senati relvajõudude komitee liige. Teine toimus suuremal üritusel, kus kohtuti hulga suursaadikutega.

Valge Maja ei ole veel neid kohtumisi kommenteerinud. Sergei Kisljak on olnud Venemaa suursaadik Washingtonis alates 2008. aastast.

Ka FBI uurib väiteid Venemaa sekkumise kohta USA presidendivalimistesse.

CIA on seni tuvastanud, et Putini valitsus tegi kooskõlastatult jõupingutusi, et aidata Donald Trumpil presidendiks valituks saada ja diskrediteerida tema konkurenti, demokraatide presidendikandidaati Hillary Clintonit. Sellegipoolest pole veel selge, kui palju Trumpi kampaaniameeskond sellest teadis. Trump ja tema meeskond on korduvalt öelnud, et nad ei teadnud kontaktidest kõrgete Vene ametnikega. Ka Venemaa on seesuguseid väiteid eitanud.

Kahe nädala eest astus Michael Flynn tagasi Donald Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku ametikohalt, sest arutas enne ametisse astumist Vene suursaadikuga USA poliitikat ja osaliselt varjas valitsuskaaslaste eest vestluste sisu.

Ajaleht The Washington Post kirjutas toona, et Flynn rääkis telefonivestluses Kisljakiga Moskva-vastastest sanktsioonidest. Administratsiooni ametiisikud, teiste seas asepresident Mike Pence, olid seda korduvalt eitanud. Hiljem tunnistas Flynn ametnikele, et sanktsioonid võisid telefonivestlustes jutuks tulla.