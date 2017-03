Video:USA ajakirjaniku sõnul soovitas politsei tal Rinkebyst lahkuda

Pool teatas pärast juhtumit Twitteris, et neile järgnes mitu meest ning politsei soovitas neil lahkuda, suunates ameeriklased nende auto juurde, edastab The Local.

«Rääkisime mõnda aega politseiga ja politseinikud sõnasid, et saavad kuritegevuse poolest tuntud linnaosas palju head teha. Siis ütles üks politseinikest, et tal on meile vihje ja soovitas vaadata, mis meie ümber toimub. Kaugemal oli inimesi, kes kandsid kapuutse ja sosistasid omavahel midagi ning politseinik soovitas siis meil lahkuda. Nad istusid oma autosse ja hakkasid aeglaselt sõitma, meie kõndisime oma autoni. Samal ajal tuli meile üks jõuk järgi ja samas oli ka politseiauto,» meenutas ameeriklane.

Stockholmi politsei pressiesindaja teatel on nad ameeriklase Twitteri teatega kursis, kuid neil puuduvad selle kohta konkreetsed andmed.

Politseinik Frida Nordlöfi teatel ei lahkunud Pool ja ta kolleeg Rinkebyst politsei käsul.

«Rinkebys oli eile luuleõhtu, kuhu saabus palju huvilisi ja selle tõttu oli seal väljas tavalisest rohkem politsenikke. Kui Tim Pool hakkas filmima sealseid noori, siis tõmbasid nad kaputsid pähe, katsid näod ja hüüdsid, et filmimine tuleb lõpetada. Siis ütlesid politseinikud, et Poolil ja ta kaaslasel tuleks väljakul filmimine lõpetada. Pool oli oma auto parkinud Rinkeby akadeemia juurde, ameeriklased liikusid oma auto suunas, patrullmasin hakkas ka sinna sõitma, kõik oli kokku juhus,» lisas politseinik.

Stockholmi Rinkeby jõudis möödunud nädalal maailma meediasse, kuna seal leidis aset mäss, milles põletati autosid. Politsei võttis kasutusele relvad, et end kaitsta ja mässajaid rahustada.

Rootsi politseinik uurimas mässu ajal põletatud autosid / FREDRIK SANDBERG/AFP/Scanpix

Stockholmi põhjaosas asuv Rinkeby pärast mässu / Christine Olsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Pooli selgituse kohaselt ei filminud nad Rinkebys sealseid noori, kes mõnevõrra agressiivseks muutusid, samas ei olnud neil filmimisega probleeme näiteks Malmö Rosengårdis, kus nad huvi ei äratanud.

Pool, kes enda sõnul on uuriv ajakirjanik, külastas lisaks Stockholmile ka Malmöt, kuna ka seal on olukord pingeline ja politseil on palju tööd, et korda tagada.

Pooli teatel kavatseb ta külastada ka Göteborgi ja tutvuda sealsete oludega, kuna ta on ka selle linna kohta ühteteist kuulnud.

Rootsi meedia andmetel rahastas Pooli sõitu Rootsi vandenõulehekülje Infowars toimetaja Paul Joseph Watson, kes soovis andmeid, et kui turvaline Rootsi pealinnas on.