Ida-Ukraina venemeelsed separatistid võtsid oligarhidelt firmad üle

Donetski isehakanud rahvavabariigi juht Aleksandr Zahhartšenko hoiatas juba esmaspäeval, et kõik nende territooriumil paiknevad ettevõtted asuvad alates 1. märtsist Donetski rahvavabariigi õigusruumis ja korraldust mittejärgivad firmad «riigistatakse».

«Kolmapäeva kella 00.00-ks registreeritakse kõik ettevõtted ümber Donetski rahvavabariigi õigusvälja. Kui seda ei tehta, lähevad kõik need ettevõtted meie jurisdiktsiooni alla. See puudutab kõiki ettevõtteid - ka staadione ja hotelle,» ütles Zahhartšenko.

Oligarh Rinat Ahmetovile kuuluv ettevõte SCM teatas keile, et üle võeti nende telekommunikatsiooniettevõtte Ukrtelekomi kontor. Sama saatus on kuuldavasti tabanud ka Ahmetovi söekaevandusi ja humanitaarabi laialijagamisega tegelevat fondi.

Isehakanud Luganski ja Donetski rahvavabariikide liidrid lubasid, et panevad nende territooriumitel asuvatesse firmadesse tööle «välised juhatajad», kui Kiiev eilseks ei lõpeta kuu kestnud blokaadi. Viimase kehtestasid rahvuslastest aktivistid, kes on pahased, et kaubavahetus Ukraina ja separatistide kontrollitud alade vahel kestab.

Firmad on juriidiliselt registreeritud Ukraina valitsuse kontrollitud aladel, kuid maksavad makse nii mässulistele kui ka keskvalitsusele.

«1. kuupäeva nimeks saab «Hüvasti, Ukraina». Ta tegi selle blokaadiga kõik võimaliku meile kannatuste põhjustamiseks. Kuid me ei vaja sütt ega vanametalli, seda vajab Ukraina. See oli Porošenko suur viga,» ütles ta.

Zahhartšenko ütles, et rahvavabariigid alustavad nüüd oma blokaadiga. «Nüüd algab Donetski ja Luganski rahvavabariigi blokaad Ukrainale. Me ei müü neile enam sütt, meid ei huvita enam selle müümine Ukrainale,» ütles ta.