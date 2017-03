Joe Bideni ajuvähki surnud poja lesest sai paar Bideni teise pojaga

Nimelt on USA tabloidi New York Posti teatel süttinud Joe Bideni ajuvähki surnud poja Beau Bideni lese Hallie Bideni ja Beau' abielus venna Hunteri vahel armuleek, vahendab Washington Post.

Seebiooperitaolist lugu on isiklikult kinnitanud juba nii Hunter Biden ise kui ka tema vanemad.

«Hallie'l ja mul on uskumatult vedanud, et oleme sedavõrd keerulisel ajal leidnud üksteises armastuse ja toe,» teatas Hunter Biden tabloidile. «Meil on ka vedanud, et igal sammul on meid toetanud pereliikmed ja sõbrad,» lisas ta.

New York Posti andmeil alustasid Hallie ja Hunter oma suhet pärast seda, kui Hallie' abikaasa Beau oli 2015. aasta mais ajuvähki surnud. Beau Bideni surm mõjus kokkuhoidvale suguvõsale rängalt ning Joe Biden teatas siis, et ei kavatse presidendiks kandideerida.

47-aastane Hunter Biden on ametlikult jätkuvalt abielus, kuigi tabloidi sõnul kolisid nad oma naise Kathleeniga viis kuud pärast Beau surma lahku. Pole teada, millal neist ametlikult paar sai, kuid raegu nad seda igatahes on, lisab New York Post.

Hallie'l on kaks laste, Hunteril ja Kathleenil kolm. Kuigi teade mõjus Washingtoni ringkondades parajalt šokeerivalt, on armastajatel Joe ja tema abikaasa Jill Bideni õnnistus.