Video: ukraina transsoolised said uued õigused

Alates eelmise aasta lõpust ei nõuta enam, et soovahetusoperatsiooni taotlejad peavad ilmuma vaimsesse ekspertiisi või veetma kuu aega psühhiaatriakliinikus.

«Kujutlege, et teil on meesterahva pass ja tahate pääseda rongile,» räägib oma probleemidest end meheks opereerida lasknud Tangarr Forgart. «Nad vaatavad dokumenti ja ütlevad: need pole teie piletid. Seal on mehe nimi, aga meie näeme tüdrukut. Me ei saa teid peale lasta.»

