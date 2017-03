Saksa välisminister: konflikt Ida-Ukrainas mõjutab kogu Euroopat

«Sakslastele on jäänud mõnikord mulje, et see [konflikt] käib Euroopa perifeerias. Ent see käib peaaegu et Euroopa keskel,» ütles Gabriel.

«Lisaks, need sündmused ei ole ainult Ukraina ega Donbassi mure, need on seotud meie kõigiga Euroopas, sest me näeme, kui habras on rahu, millega me oleme sedavõrd harjunud.»

Tema sõnul ei ole rahuprotsessi toetamine mitte heategevus, vaid puudutab sügavamalt meie julgeolekut, meie arusaama ühisest elust Euroopas ühe rahvuse inimeste vahel.

Gabriel ütles, et arutas Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga stabiilse relvarahu saavutamise võimalikkust Donbassis.