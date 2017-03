Itaalia teatas ligi tuhande sisserändaja päästmisest Liibüa rannikul

Ainuüksi Itaalia rannikule on aasta algusest jõudnud enam kui 13 400 inimest, mida on võrreldes 2016. ja 2015. aasta sama ajaga vastavalt 50 ja 70 protsendi võrra enam.

ÜRO andmete kohaselt on jaanuaris ja veebruaris, mil talvised olud Vahemerel võivad olla halastamatud, hukkunud või jäänud teadmata kadunuks vähemalt 440 Liibüast üle mere teed alustanud inimest.

Neljapäeval korraldatud operatsiooni käigus päästetud olid surutud nelja kummipaati, ühte puidust väikelaeva ning ühele suuremale alusele, seisis rannavalve avalduses.

Itaalia rannavalve koordineeris päästeoperatsiooni Euroopa piiriagentuuri Frontex alla kuuluva Norra alusega ning veel kahe humanitaarabilaevaga, mille pardal olid abiorganisatsioonide SOS Méditerranée, Piirideta Arstid ja Hispaania Proactiva Avatud Süli liikmeid.

Rannavalve sai ka hädakutsungi jahilt, mis väljus Kreekast umbes 85 migrandiga pardal ning mis oli teel Lõuna-Itaaliasse, ent ei jõudnud välja Kreeka rannikuvetest. Õnneks tuli purjelaevale appi juhuslikult läheduses viibinud Malta alus ning kõik inimesed toimetati Lõuna-Kreeka sadamalinna Kalamatasse.

Euroopa võimude jõupingutused sulgeda sisserändajate üks marsruute Vahemere Kreeka-poolsest osast, on ilmselt põhjuseks, miks on suurenenud inimeste ränne Itaaliasse, kusjuures enamik neist on hakanud ohtlikku mereretke ette võtma Liibüa lääneosast, kust on Itaalia rannikuni umbes 300 kilomeetrit.

Euroopa riigid kaaluvad uute meetmete kasutusele võtmist, eesmärgiga tõkestada sisserändajate saabumist. See on aga pannud muretsema abiorganisatsioone, mille hinnangul võivad Liibüasse "lõksu" jäänud inimesed sattuda väärkohtlemise ohvriks.

Kuus aastat pärast Liibüa diktaatori Muammar Gaddafi võimult kukutamist on see Põhja-Aafrika riik jätkuvalt kaoses ning sellest on saanud üks peamisi kohti, kust Euroopasse suundujad oma teekonda alustavad.