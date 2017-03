Saksa kool keelas moslemitest õpilastel WCs palvetamise ja palvemattide kasutamise

Kooli juhtkonna sõnul on nii palvematid kui –vaibad ning teised palvetamise juurde kuuluvad esemed teisi õpilasi häirivad, tekitades kohalike seas religioonivabaduse teemalise diskussiooni, edastab The Independent.

Nimetatud gümnaasiumi juhtkond saatis moslemite palvetamist käsiteva ringkirja oma töötajatele veebruaris, selles teatatakse, et moslemitest õpilased kasutavad palvematte ja palvetavad WCdes ning neile tuleb sõbralikult meelde tuletada, et see ei ole lubatud ja sellest teavitatakse kooli juhtkonda.

Juhtkonna poolt saadetud kiri jõudis möödunud nädalal Facebooki. Linnavõimude sõnul oli selle kirja sõnavalik taunitav, kuid samas peaksid kooli töötajad moslemitest õpilastega mingile kompromissile jõudma.

Võimuesindajate sõnul on koolil õigus keelata provokatiivsel viisil palvetamine.

Saksa meediakanalite teatel oli kooli juhtkonna kiri järgmine: «Viimastel nädalatel oleme täheldanud, et moslemitest õpilased palvetavad kooli ruumides, olles teistele õpilastele nähtavad. Nad tegelevad oma palverituaalidega WCdes, pannes sinna maha palvusmatid ja võttes sisse teatud asendi. Sellised demonstratiivsed tegevused ei ole lubatud».

Wuppertali võimud selgitasid, et moslemitest õpilaste palvetamise keelamine kooli ruumides on kõikide heaolu huvides, sest nii saavad erineva taustaga õpilased rahumeelselt koos viibidaja tagatakse koolis õppimisrahu.