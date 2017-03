Zimbabwes vägistasid neli naist sperma röövimiseks mehe

Paarikümneaastane õpetaja tahtis sõita pöidlaküüdiga ning Lõuna-Aafrika Vabariigi numbrimärgiga Toyota Quantum minibuss peatus ja sõitjad, kelleks olid neli noort naist ja meesoost sohver, võtsid ta peale, edastab Daily Mail.

Kui buss hakkas Bulawayosse jõudma, keeras juht kõrvalteele. Naised sidusid õpetaja silmad kinni, talle joodeti kiiresti mõjuvat uimastavat jooki ning naised vägistasid ükshaaval mehe.

Naised võtsid vägistamise ajal kasutatud kondoomid kaasa, kuna selles oli seemnevedelikku. Mees aga jäeti maha, ta oli poolalasti, uimane ja ta genitaalid olid vigastatud.

Olles toibunud, pani vägistamise ohver end riidesse, kõndis maantee äärde tagasi ja otsis autodega mööda sõitnutelt abi. Üks kohalik võttis ta oma autosse ja sõidutas ta Bulawayo politseisse, kus ta tegi oma vägistamise kohta avalduse.

Politsei suunas kannatada saanud mehe Bulawayo St. Luke’i haiglasse, kus arstid diagnoosisid tal genitaalide veritsemise ja haavandid.

Zimbabwe meedia teatel on niinimetatud spermaröövlitega probleeme juba viis aastat, esimene selline juhtum leidis aset 2011. aastal, kui politsei sai teate mehe vägistamise kohta ja pidas kinni kolm naist, kelle juurest leiti 31 spermaga kondoomi.

Politsei teatel tegutsevad spermaröövlid eelkõige Bolawayo piirkonnas, ohvriteks on noored mehed, kes sunnitakse relvade, vägivalla ja vahel ka mürgiste madude abil naistega seksima.

Uurimine näitas, et meeste spermat varastatakse kohalike viljakusrituaalide jaoks.

«Tegemist on kohalike rituaalide ja ebausuga. Naised arvavad, et kui nad seksivad võõra noore mehega ja neil on mehe spermat, siis läheb neil hästi. Samuti maksavad naised, kes soovivad üksinda lapse saada ja võõrast spermast rasestuda, sellise sperma eest suuri summasid,» sõnas Zimbabwe sotsioloog Watch Ruparanganda, kes on spermavarguse juhtumeid uurinud.

Zimbabwe politsei andmetel on spermavargusega seotud ka kuritegelikud gängid, kes üritavad selle pealt teenida.

Politsei soovitab noortel meestel mitte hääletada ega minna võõrastesse autodesse. Suur osa meeste vägistamistest ja spermavargusest on leidnud aset siis, kui mehed on hääletanud ja sõitnud võõraste autodes.