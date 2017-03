Boliiviat vihastas Prantsusmaal välja antud uus videomäng

Boliivia valitsus edastas seal asuvale Prantsuse saatkonnale märgukirja, milles öeldakse, et tegemist on Boliivia mainet kahjustava mänguga, edastavad Reuters ja Yle.

Prantsuse firma Ubisoft Entertainment SA poolt loodud videomängus «Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands» on Boliivia Mehhiko narkokartellide haardes ja narkoparunite juhitav ning riigis valitseb kaos ja anarhia.

Teada on, et Boliivia on pärast Colombiat ja Peruud maailmas kokalehtede tootmises, millest valmistatakse kokaiini,kolmandal kohal.

Boliivia siseministri Carlos Romero sõnul on Boliivia selles mängus kergelt ära tuntav, kuigi teda seal ei mainita.

Romero teatel saatis Boliivia valitsus La Pazis asuvale Prantsusmaa saatkonnale kirja, milles palutakse Prantsumsaa valitsust see mäng keelata.

«Võime selle mängu keelamiseks minna kohtusse, kuid esmalt proovime olukorda lahendada diplomaatliste vahendite abil,» teatas Boliivia siseminister.

Prantsusmaa suursaadik Boliivias Denys Wibaux’ kõneles videomängu teemal eile Boliivia välisministri Fernando Huanacuni ja siseminister Romeroga.

Prantsusmaa saatkond ja videomängu loonud firma ei ole lahvatanud skandaali kommeneteerinud.

Prantsusmaal toodetud uus videomäng «Ghost Recon» jõuab müügile järgmisel nädalal, mängu katsevariandi laadis alla ligi seitse miljonit mängijat.