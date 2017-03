May ähvardas parlamendi ülemkoja laiali saata

Briti valitsus ähvardas Brexitiks vajaliku artikkel 50 jõustamise viivitamise korral parlamendi esindajatekoja laiali saata. Ülemkoda on väljendanud muret ELi kodanikeõiguste täitmise pärast.

Kui ülemkoda algatas artikkel 50 suhtes esimesi kahtlusi, kiitis Downing Street neid tervisliku ja elava debati alustamise eest.

Valitsusallikad aga ähvardasid eelnõu mõjutamise tõttu ülemkoja laiali saata. Parlamendi alamkoda võttis artikkel 50 käikulaskmise vastu suure hääleenamusega.

Ühe valitsusliikme sõnul tooks ülemkoda viivitusega endale kaasa eksistentsiaalse kriisi ja kirjutaks alla oma enda surmaotsusele. Väidetavalt on ka peaminister nõus ülemkoja ränga karistamise ideega.

Ülemkoda on Brexiti eelnõu jõustamisega viivitanud selle kuu keskpaigani. Küsimusele, kas vastuseis on piisav põhjus ülemkoda karistada, vastas kõneisik, et ülemkojal on seaduslik õigus otsustamisega viivitada.

Siiski ei saa see olla takistuseks Euroopa Liidust lahkumisele vajaliku artikkel 50 jõustamisele.

«Meie ülesanne on püsida seatud ajalises raamis ja me usume, et sellel ei ole otsusele mingit mõju,» sõnas pressiesindaja.