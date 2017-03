Mosuli lähedalt avastati hiiglaslik massihaud

Pärast seda, kui äärmusrühmitus saavutas kaks ja pool aastat tagasi kontrolli Mosuli üle, sai kolm kilomeetrit lennujaamast edelas asuv 30-meetri laiune looduslik süvend hukkamiste- ja laipade ladustamise kohaks.

Kohalike sõnul rivistati mõned ohvrid augu äärde ja lasti seal maha, teised aga visati auku elusana. Mõnikord toodi laipu kohale aga veoautodega.

Iraagi sõjaväelane massihaua juures. Foto: ARIS MESSINIS/AFP/SCANPIX

Mosuli elanike seas levisid jutud laipasid täis august, kuid piiratud sidevõimaluste ja hirmu tõttu avastati tapmiste tegelik ulatus alles pärast seda, kui Iraagi väed ala üle eelmisel kuul uuesti kontrolli saavutasid.

Iraagi võimude teatel võisid augus oma otsa leida tuhanded inimesed. Kuid võib minna veel aastaid, kuni selgub tapmiste tegelik ulatus.

Keegi ei tea, kui sügav on augu veealune osa. Äärmuslased täitsid selle lõhkeainega, tehes väljakaevamised ülimalt keeruliseks.

Iraagi inimõiguste komisjoni liikmed ei oska öelda, kui palju ohvreid on juba kindlaks tehtud. Eelmisel aastal teatas Associated Press, et ühendus on leidnud Iraagi ja Süüria territooriumilt 72 Islamiriigi massihauda kokku 15 000 surnukehaga, kuid ohvreid on kindlasti rohkem.

Hiljuti avastatud massihaud on tõenäoliselt aga senistest suurim.

«See neelas tuhandeid elusid. See oli kohutav, väga sügav ja pime,» sõnas Muthanna Ahmed, kes töötas augu juures viis kuud ja oli sunnitud hukkamisi pealt vaatama.

Ahmedi sõnul ääristasid selle serva ohvrite jalanõud ja kuivanud veri ning mõned lagunevad surnukehad, mis ääre külge kinni jäid, on siiani nähtaval.

Hukkamisauk asus Islamiriigi naftatöötlemise tehase lähedal ja äärmuslased kogusid tihti selle töötajaid ja Mosuli elanikke hukkamisi vaatama.

Mosuli lähedal kõrbes asuv hiiglaslik massihaud. Foto: ARIS MESSINIS/AFP/SCANPIX

Ohvrite seas oli ka endiseid politsei- ja sõjaväeametnikke, spionaažis ja valitsusega koostöös süüdistatavaid.

Provintsi valitsuse liikme Hussam al-Abari sõnul võib augus olla kuni 5000 surnukeha.

Enne 2003. aastat oli süvend turismiatraktsioon, mida külastasid Mosuli-Baghdadi kiirteel liiklejad. Hiljem, al-Qaeda kontrolli all, muutus koht aga hukkamiste paigaks.