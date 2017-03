California politsei kinkis jalgsi tööle käinud noormehele jalgratta

Eelmise aasta septembris jalutas noormees kümne kilomeetri kauguselt töökohast tagasi vanematekoju kui politsei ta kinni pidas.

19-aastane Jourdan Duncan oli juulikuust alates iga päev kulutanud kokku viis tundi tööle ja tagasi koju jõudmisele. Nimelt purunes noormehel auto mootoririhm ja tal ei olnud raha varuosadeks.

Alguses sai ta küüti sõpradelt ja kaastöölistelt, kuid peagi otsustas ta kõndimise kasuks, kuna ei soovinud teistele koormaks olla.

«Minu jaoks oli see nagu väljakutse, et näha, kas ma olen võimeline tegema mida iganes, et tööle jõuda,» sõnas Duncan.

Päev-päevalt muutus teekond lihtsamaks ja varsti ei pidanud Duncan seda enam millekski. Kuid politsei otsustas jalakäijat kontrollida.

«Tavaliselt ei ole tööstuspiirkonnas jalgsiliiklust, seega oli kummaline näha kedagi seal nii liikumas,» sõnas konstaabel Kirk Keffer, kes nooruki kinni pidas.

Korrakitsja soovis kontrollida, kas noormehega on ikka kõik korras. Veidi närvis noormees seletas, et jalutab iga päev kümme kilomeetrit koju.

Keffer otsustas nooruki peale võtta ja toimetas ta koju. Teel jutustas Duncan, et asus pärast kooli lõpetamist liinitöölisena tööle laborisse, et koguda raha kolledži jaoks. Kuid tegelikult soovis ta saada California maanteepatrulli liikmeks, et astuda oma sugulaste jälgedes.

Politseinikule avaldas nooruki tööeetika muljet ja ta otsustas tööl sellest ka teistele rääkida. Peagi tulid korrakaitsjad mõttele poisile ratas kinkida. Tunni jooksul oli vajalik summa koos ja politseinikud suundusid kohalikku rattapoodi, kus vaatasid välja töökindla 500 dollarit maksva sõiduriista.

Ka poeomanikule avaldas lugu sedavõrd muljet, et ta otsustas omalt poolt lisada veel rattatuled ja kiivri.

Kuid pärast seda, kui korrakaitsjad olid noormehele tema kingituse kätte toimetanud, ei olnud lugu veel lõppenud. Nimelt otsustas politseijaoskond pärast loo ilmumist kohalikus ajalehes algatada kogumisaktsiooni, et noormehe autole vajalikud varuosad soetada.

Nüüdseks on kogutud juba 42 000 dollarit ja annetused muudkui tulevad.