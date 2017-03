Norra politseile teevad muret lapsi meenutavad seksinukud

Norra kriminaaljuurdlusamet ütles, et väga elutruude nukkude tellijaiks on mehed vanuses 18-60 eluaastat ja nende hulgas on lastevastaste seksuaalkuritegude eest vastutusele võetud isikuid.

Politsei hoiatab, et «seksilapsi» tellivatelt meestelt võib karta ka tegelike laste ründamist.

Politsei pressiesindaja Axel Due sõnul ei ole võimatu, et niisuguste nukkude tellimine on vastuolus Norra seadustega. Ajalehe VG andmetel pidas politsei kinni neli nukke tellinud meest, kellest kolm lasti pärast küsitlemist vabaks, neljas aga võeti lapsporno omamise eest vahi alla.

Toll on oktoobrist alates konfiskeerinud 21 nukku.