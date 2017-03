Hiina suurendab tänavu kaitsekulutusi "umbes seitse protsenti", ütles kõrge ametnik laupäeval paar päeva pärast seda, kui USA president Donald Trump avalikustas plaani tõsta riigi kaitsekulutusi 10 protsenti.

Hiina on oma relvajõude viimastel aastakümnetel järjekindlalt moderniseerinud, et luua sõjavägi, mis vastaks riigi majanduslikule võimsusele. Viimastel aastatel on Peking hakanud kasutama sõjalist musklit territoriaalnõuete toetamiseks piirkondlikes vetes.

"Kutsume (vaidlusi) lahendama rahumeelselt dialoogi ja konsultatsiooni teel. Samal ajal vajame võimet kaitsta oma suveräänsust, huve ja õigusi," ütles Hiina parlamendi ehk rahvakongressi pressiesindaja Fu Ying.

Eriti peab Hiina kaitsma end välise sekkumise vastu territoriaalvaidlustesse, sõnas ta.

Fu ei täpsustanud, missugust sekkumist ta silmas peab, ent Peking peab endale kuuluvaks pea kogu Lõuna-Hiina merd. Hiina nõuded Lõuna- ja Ida-Hiina meredel on tekitanud piirkonnas kartusi ja toonud kaasa Washingtoni kriitika.

Hiina tänavuse kaitse-eelarve suurenemine on samas suurusjärgus läinudaastase tõuga, kui kaitsekulutusi tõsteti 6,5-7 protsenti. 2016 oli esimene aasta alates 2010-ndast, kui Hiina kaitsekulutuste tõus jäi alla kümne protsendi.

Pentagoni eelarve umbes 10-protsendine suurenemine täidab Trumpi kampaanialubaduse tugevdada relvajõude.

Stockholmis baseeruva Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi (SIPRI) andmeil oli USA kaitse-eelarve 2015. aastal 596 miljardit dollarit, mis moodustas USA sisemajanduse koguproduktist (SKP) 3,3 protsenti ja maailma kaitsekulutustest 36 protsenti. 2006.-2015. aastani vähenes USA kaitse-eelarve 3,9 protsendi võrra.

Hiina kaitsekulutused olid 2015. aastal 215 miljardit dollarit.