Põhja-Iiri valimised võitsid napilt unionistid

Protestantlik Demokraatlik Unionistide Partei (DUP) võitis 90-kohalises kohalikus parlamendis 28 kohta Iiri Vabariikliku Sinn Féini 27 vastu.

Valimised kuulutati välja jaanuaris, kui Iiri Vabariikliku Armee (IRA) kunagine poliitiline tiib Sinn Féin oli viinud provintsi poolautonoomse valitsuse ummikseisu.

Aastal 1998 sõlmitud niinimetatud Suure reede leppega moodustati Suurbritanniale kuuluval Põhja-Iirimaal ühtsusvalitsus 2007. aastal, ent pinged kahe leeri vahel ei ole endiselt kuhugi kadunud.

Mullustel valimistel võitis konservatiivne DUP veidi rohkem kohti sotsialistlikust Sinn Féinist, mis andis DUP-ile õiguse valida oma juht Arlene Foster provintsi esimeseks ministriks. Sarnast tulemust on oodata ka neljapäeval peetud valimistelt, kuid Sinn Féin on hoiatanud, et nad ei hakka DUP-iga koostööd tegema, kui viimane peaks Fosteri uuesti ametisse nimetama.

Kui erakonnad ei suuda oma erimeelsusi lahendada kolme nädala jooksul pärast valimisi, võidakse assamblee tegevus peatada ning valitsemine provintsi üle läheks otseselt Londoni alla. Vana vimm lõi lõkkele ka mullu juunis, kui Suurbritannia hääletas referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt, mida DUP toetas ning millele Sinn Féin vastu on.

Brexiti-järgne uuenev majandusolukord on pannud paljusid muretsema Põhja-Iirimaa ja Euroopa Liidus oleva Iirimaa vahelise piirikorra karmistumise üle. Võimalus, et uuesti võetakse kasutusele piiripunktid, on tekitanud inimestes süngeid mälestusi veristest aegadest eelmise sajandi lõpus. Aastal 1968 alanud ja 1998. aasta rahulepetega lõppenud rahutustes, mida kutsuti The Troubles, hukkus enam kui 3500 inimest.