Austria eakas üritas elektriga naist hukata

Meest süüdistatakse 2016. aasta jaanuaris toimunud katses tappa oma 64-aastast naist hoides elektrijuhtmeid tema käte vastas, sõnas prokuröri kõneisik Andreas Pechatschek. Naine sai hiljem meditsiinilist abi elektrist põhjustatud põletushaavade suhtes.

Ka sama aasta veebruaris toimus sarnane intsident. Kummalgil juhul ei andnud naine meest politseile üles.

Mõni kuu hiljem sai politsei anonüümse vihje selle kohta, et mees oli üritanud oma naist tappa ja komissarid asusid asja uurima.

Kaks kohtueksperti järeldasid, et inimest on tõepoolest võimalik tappa hoides lahtist elektrijuhet inimese märgade kaenlaaluste vastas. See oli piisav põhjus mehe arreteerimiseks.

Politsei sõnul väitis 74-aastane mees, et esimese intsidendi näol oli tegu õnnetusega ja ta eitas oma teo kordamist.

Naine on sellest ajast saati viibinud kodust eemal. Tema sõnul seisis ta intsidentide aegu vannitoas seljaga mehe poole.