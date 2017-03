Põhja-Korea: meie terrorinimekirja kandmine läheb USA-le kalliks maksma

Kim Jong-nam tapeti 13. veebruaril rahvarohkes Kuala Lumpuri lennujaamas närvimürgiga VX, mis on arvatud massihävitusrelvade hulka.

Lõuna-Korea on veendunud, et tapjad olid Põhja-Korea agendid ja mõrva taga on riigi juhtkond.

Lõuna-Korea ja Jaapani ajakirjandus on diplomaatilistele allikatele viidates teatanud, et USA kaalub Põhja-Korea kandmist terrorismi toetavate riikide nimekirja, kus on juba Iraan ja Süüria.

«USA saab peagi valusalt tunda, kui kalliks need alusetud süüdistused talle maksma lähevad,» ütles Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja riiklikule uudisteagentuurile KCNA.

Esindaja rõhutas, et Pyongyang vastustab terrorismi kõigis selle vormides, ja süüdistas Ühendriike katses riigi mainet rikkuda.

«Möödas on ajad, mil USA võis suvaliselt stigmatiseerida, et suruda maha tema põlu alla sattunud riike, kuna ta kontrollis tervet maailma,» lisas ametnik.

Põhja-Korea kuulutati terrorismi riiklikuks toetajaks 1987. aastal, kui tema agendid korraldasid Lõuna-Korea lennukis pommiplahvatuse, milles hukkus 115 inimest. Pyongyang kustutati mustast nimekirjast 2008. aastal tänu sammudele tuumaprogrammi peatamiseks.

Pärast seda on Põhja-Korea aga tuuma- ja relvaprogrammid taas käima pannud ning raketi- ja tuumakatsetustega rahvusvahelise üldsuse pahameele pälvinud.

Pyongyang eitab liidri poolvenna tapmist ja nimetab süüdistusi laimukampaaniaks.