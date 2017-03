Suurbritannia võib keelduda EL-i eelarvesse panustamast

Parlamendi raport väidab ka, et Suurbritannia «lahutusarve» asjaolud on äärmiselt spekulatiivsed ja pea iga element on avatud erinevale tõlgendusele.

Euroopa Komisjoni Brexiti ülemläbirääkija Michael Barnier` sõnul on selle maksumus umbes 60 miljardit eurot.

Briti parlamendi ülemkoja hinnangul ei saa aga Suurbritanniat sundida EL-i eelarvesse panustama, kui lahkumiskõnelused ei jõua kindla lepinguni.

Theresa May on hoiatanud Euroopa osapooli, et Suurbritannia võib vajadusel EL-ist lahkumise välja osta, kui rahuldavat kokkulepet ei saavutata. Sellisel juhul ei ole parlamendi sõnul Suurbritannial kohustust eelarvesse edaspidi panustada.

«Kuigi ma olen kindel, et sarnane stsenaarium ei sünni ja me jõuame rahuldavale kokkuleppele, olen ma ka kindel, et halb kokkulepe on Suurbritanniale halvem kui kokkuleppest loobumine,» sõnas May kõnes.

Briti parlamendi raporti kohaselt ei ole Suurbritannial kohustust EL-i eelarvesse maksta, kui ühist kokkulepet ei saavutata. See aga tähendab, et ülejäänud riigid peavad lappima eelarveaugu, mis Suurbritannia lahkumisega tekib, ning sarnane stsenaarium võib kahjustada väljavaateid jõuda edasiste kokkulepeteni.