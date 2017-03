Trumpi lähiring ei ole Pariisi kliimaleppe küsimuses üksmeelne

Presidendi peastrateeg Steve Bannon püüab veenda Trumpi ülemaailmsest kliimaleppest taanduma. Sellega täidaks kliimasoojenemise inimtekkelisuse ideesse skeptiliselt suhtuv Trump valimiskampaania ajal antud lubaduse lepe kehtetuks kuulutada.

Välisminister Rex Tillerson pooldab aga Pariisi lepet ja temaga on ühel meelel ka mõjuvõimsale positsioonile tõusnud presidendi tütar Ivanka Trump.

President Trump on nõudnud kliimanormidest loobumist ja väidetavalt on tal kavas kärpida keskkonnakaitseagentuuri (EPA) rahastust 25 ja personali 19 protsendi võrra ehk jätta tööta 3000 inimest.

Ettepanekute põhjal langeks EPA aastaeelarve 8,2 miljardilt dollarilt 6,2-ni. Eelarvekärped ähvardavad ka teisi keskkonnaga seotud ametkondi.

President on määranud EPA uueks juhiks Scott Pruitti, kes on varem nõudnud agentuuri volituste tugevat kärpimist. Purittil on tihedad sidemed nafta- ja gaasitööstusega.

Trumpil on järgmisel nädalal kavas allkirjastada presidendidekreet, millega leevendataks söeelektrijaamadele kehtestatud süsinikdioksiidi emissiooni piiranguid. Emissioonipiirangud on võtmeküsimus, kui USA tahab endale Pariisi leppega võetud kohustusi täita.

President ei saa Ühendriike üksi ja otsekohe kliimaleppest välja viia, sest USA on selle juba ratifitseerinud, külla aga võib ta käivitada protsessi leppest taandumiseks.

USA-s õhku paisatava süsinikdioksiidi kogus on Hiina järel maailmas suuruselt teisel kohal.