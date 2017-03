Trump: Obama kuulas Trump Towerit pealt

President Trump tegi avalduse mitmes Twitteri postituses, kus säutsus: «Kohutav! Äsja avastasin, et Obama oli enne minu võitu Trump Towerisse lutikad pannud. Midagi ei leitud! See on makarthism!»

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Hiljem lisas Trump: «Kas ametis oleval presidendil on lubatud enne valimisi presidendikampaaniat pealt kuulata? Kohus eitas seda varem. Uus madalseis!»

«Ma pakun, et hea advokaat suudaks faktist, et Obama mu telefoni oktoobris, enne valimisi, pealt kuulas, teha hiilgava asja!»

Lisaks nimetas Trump Obamat haigeks inimeseks.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

Hoolimata süüdistuste tõsidusest ei pakkunud Trump mingit tõestust, et oma väiteid kinnitada.