Vene välisministeerium lubas Sarah Jessica Parkeril suursaadikuga kohtuda

Tegemist oli vastusega Parkeri eilsele Instagrami postitusele, milles näitlejanna imestas, kas tema on ainuke, kes ei ole Kisljakiga veel kohtunud.

Parker naljatas Kisljaki ja USA kaitseminister Jeff Sessionsi kõmulise kohtumise üle eelmise aasta presidendikampaania ajal, millele järgnesid paljastused ka teiste Trumpi kampaaniameeskonna liikmete kohtumisest suursaadikuga.

Parkeri Instagrami postitusel on kasutatud ekraanikuva seriaalist «Seks ja linn».

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova vastas Parkerile samas stiilis: «Sarah, kui sa seda nii väga soovid, saame sulle Vene suursaadikuga kohtumise korraldada.»

#Zakharova: If #SarahJessicaParker desperately wants to meet Russian Ambassador to US -anything is possible. Sergey Ivanovich will be happy pic.twitter.com/GhAmnuQBn5