Malaisia saatis Põhja-Korea suursaadiku riigist välja

«Suursaadik on kuulutatud persona non grataks,» teatas Malaisia välisministeerium avalduses, lisades, et nõuab Pyongyangilt vabandust juhtumi uurimisse sekkumise ja selle ründamise eest.

«Põhja-Korea suursaadiku väljasaatmine on märk valitsuse murest, et meie riigi pinda võidi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks,» lisati avalduses.