Türgi Hatay provintsi kuberner rääkis Anadolu uudisteagentuurile, et tõenäoliselt on tegu sõjaväelennukiga. Türgi õhuruumi rikutud ei ole. Kuberner viitas, et ilmselt oli tegu tehnilise probleemiga.

Õnnetuskoha lähedal elavad külaelanikud väitsid, et piloodid katapulteerusid enne lennuki allakukkumist.