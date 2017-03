Politsei otsis korruptsioonijuurdluse raames läbi presidendikandidaat Filloni maakodu

Le Mansi linna lähistel Beauce'is asuva maja läbiotsimine lõppes eile õhtul, ütles allikas.

Fillon ütles kolmapäeval, et talle esitatakse süüdistus.

Fillon tähistab täna ühtlasi ka oma 63. sünnipäeva, kuid pidutsemiseks ei ole põhjust. Teda süüdistatakse parlamendiliikmena abikaasa ja laste abidena tööle võtmises ja neile kokku 900 000 euro suuruse palga maksmises, kuigi mingit tööd nad ei teinud.

Sestpeale on hakanud liitlased ja kampaaniaabid temast lahti ütlema. Samas jätkas Fillon nädalavahetusel oma kampaaniat. Õhus on siiski ka võimalus, et erakond vahetab ta teise kandidaadi vastu.