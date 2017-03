Hiina seab majanduskasvu eesmärgiks 6,5 protsenti

Peaminister tõi varasemast veidi tagasihoidlikuma prognoosi põhjuseks sel aastal majandust ees ootavad erinevad väljakutsed.

Varasemaks prognoosiks oli 6,5-7,0 protsenti. Aastal 2016 kasvas Hiina majandus 6,7 protsenti, mis oli väikseim veerandsajandi jooksul.

Hiina kommunistlik partei on seadnud eesmärgiks riigi majanduse kahekordistamise aastatel 2010-2020 ja peaminister kinnitas, et praegune kasvutempo on selleks piisav.

Hiina valitsus seadis ühtlasi inflatsioonimääraks kolm protsenti.

Mure Hiina majanduskasvu pärast on viimastel aastatel kõigutanud aktsiaturge kõikjal maailmas.

Hiina suurendab tänavu kaitsekulutusi "umbes seitse protsenti", ütles kõrge laupäeval, kui USA president Donald Trump avalikustas paar päeva varem plaani tõsta riigi kaitsekulutusi kümme protsenti.

Hiina on oma relvajõude viimastel aastakümnetel järjekindlalt moderniseerinud, et luua sõjavägi, mis vastaks riigi majanduslikule võimsusele. Viimastel aastatel on Peking hakanud kasutama sõjalist musklit territoriaalnõuete toetamiseks piirkondlikes vetes.

Hiina tänavuse kaitse-eelarve suurenemine on samas suurusjärgus läinudaastase tõuga, kui kaitsekulutusi tõsteti 6,5-7 protsenti. 2016 oli esimene aasta alates 2010-ndast, kui Hiina kaitsekulutuste tõus jäi alla kümne protsendi.

Pentagoni eelarve umbes kümneprotsendine suurenemine täidab Trumpi kampaanialubaduse tugevdada relvajõude. Hiina kaitsekulutused olid 2015. aastal 215 miljardit dollarit.