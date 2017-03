ÜRO: Põhja-Süürias on lahingute eest pagenud 66 000 inimest

«See arv sisaldab ligi 40 000 inimest Al-Babist ja selle lähedal asuvast Tadufi linnast ning 26 000 inimest Aleppo provintsi põhjaosast, Al-Babist itta jäävatest küladest,» ütles OCHA.

Mässulised vallutasid Türgi vägede toel mitu kuud kestnud lahingute tulemusena 23. veebruaril äärmusrühmituselt Islamiriik (IS) Al-Babi linna.

.@CarterCenter weekly update (Feb 23-Mar 1), featuring map of situation around Al-Bab/Al-Arima by March 1: https://t.co/33Zy6dso79 pic.twitter.com/4oKd1VfjEe