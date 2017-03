Mehhiko avas Ühendriikides immigrantide kaitsekeskused

Mehhiko välisministeerium sõnas avalduses, et keskused on spetsiifiliselt kujundatud nii, et neist võiks saada nii konsulaarabi kui seaduslikku nõustamist kõik Mehhiko migrandid, kes vajavad Ühendriikides tuge.

Ametliku teadaande ajaks oli New Yorki sõitnud ka Mehhiko välisminister Luis Videgaray, kelle sõnul on abikeskuste rajamiseks investeeritud 54 miljonit dollarit ja palgatud 320 ajutist töötajat.

Abikeskuste rajamist soovis Mehhiko president Enrique Pena Nieto pärast seda, kui USA president Donald Trump teavitas karmimate immigratsiooniseaduste rakendamisest.

Lisaks hakkavad konsulaadid ja saatkonnad väljastama ka sünnitunnistusi neile immigrantidele, kel need veel puuduvad.

«Sünnitunnistuste alusel on võimalik taotleda põhilisi dokumente nagu passid ja konsulaarregistratsioonid ning kasutada kõiki õigusi ja kohustusi, mis Mehhiko kodanikele rakenduvad, jätkates ka meie riigi tsiviilellu panustamisega,» sõnas välisministeerium avalduses.