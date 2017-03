USA koalitsiooni õhurünnakutes on hukkunud vähemalt 220 tsiviilelanikku

Inimõigusorganisatsioonid hoiatavad, et tegelik arv võib olla oluliselt kõrgem, monitooringurühma Airwars andmetel on Islamiriigi vastastes rünnakutes hukkunud vähemalt 2400 inimest.

«Me kahetseme tahtmatuid hukkumisi, mis on kaasnenud koalitsiooni püüetega alistada Islamiriik Iraagis ja Süürias ning väljendame sügavat kaastunnet õhurünnakutes hukkunud omastele,» sõnas missioonide kõneisik.

Kõige ohvriterohkem õhurünnak oli 13. jaanuaril Mosulile, milles hukkus Islamiriigi võitlejate maja pommitamise käigus kaheksa tsiviilelanikku.

Pole kindel, kas tegu on sama juhtumiga, mille kohta kohalikud on väitnud, et hukkunuid oli kuni 30.

Mitmed saatuslikud õhurünnakud on toimunud IS-i naftakeskuste vastu, mille käigus on hukkunud naftatankerite juhid ja transporttöölised.

Äärmusrühmitus on tuntud tsiviilelanike inimkilpidena kasutamise poolest, mistõttu tahtmatute surmade arv võib tõusta.