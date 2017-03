Soini Põlissoomlaste juhiks ei kandideeri, Niinistö otsustab homme

«Otsus ei tulnud kergelt, kuid see on kõigi seisukohast õige,» ütles Soini, lubades juunis Jyväskyläs peetaval parteikongressil esimeheks mitte kandideerida.

«Välisministri töö on mulle suur au. Olen seda nõudlikku ülesannet hästi täitnud. Hea meelega jätkaksin ametiaja lõpuni,» kirjutas Soini.

Ta lisas, et välisministriametis jätkamine sõltub mitmest tegurist. «Esiteks juba sellest, kas partei jätkab valitsuses,» ütles ta ja kinnitas, et tema on kindlalt valitsusse jäämise poolt.

Soini on olnud Põlissoomlaste esimees alates 1997. ja välisminister alates 2015. aastast.

Soome kaitseminister Jussi Niinistö teeb aga homme teatavaks, kas ta kandideerib suvel ise Põlissoomlaste erakonna juhiks.

Niinistö ütles täna STT-le, et tema arvates peaks Põlissoomlaste esimees olema ka erakonna presidendikandidaat, ja lubas mõlemat võimalust tõsiselt kaaluda.

Kaitseminister lisas, et Soini teade ei tulnud talle suure üllatusena, kuid ta oleks kindlasti Soinit toetanud, kui too soovinuks esimehena jätkata.