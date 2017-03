Vaata: Trumpi toetajate marss muutus vägivaldseks

Linna pargis toimunud Trumpi toetajate toetusavaldus muutus vägivaldseks pärast seda, kui kohale saabusid president Trumpi vastased meeleavaldajad. Mõlemad osapooled peksid üksteist puukaigastega ja Trumpi toetajad kasutasid ka pisargaasi. Vanemaealine Trumpi toetaja sai löögi pähe ja kukkus.

Vähemalt 28 osariigis planeeritud Trumpi toetuse päeva meeleavalduste korraldajad sõnasid, et ootasid väiksemat rahvahulka, kui Trumpi vastastel meeleavaldustel.

«Hetkel avaldavad meelt paljud vihased grupid ja me arvasime, et on tähtis näidata üles oma toetust,» ütles üks korraldajatest Peter Boykin.

Paljudes kohtades ei toonud toetusavaldused kokku rohkem kui paarsada inimest ning mõnes piirkonnas jäid Trumpi toetajad presidendi vastaste hulgas isegi vähemusse.

Berkeleys oli politsei kõneisiku sõnul kummalgil poolel 200-300 inimest. Kokkupõrgetes sai viga kolm inimest, ühel löödi hambad suust välja ning politsei arreteeris viis meeleavaldajat.

Üks Trumpi toetaja oli saabunud kohale kumminuia, gaasimaski ja kilbiga, mida kattis Ameerika lipp.