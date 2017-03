Filloni naine kinnitas abikaasa heaks töötamist

Ekspeaminister jätkab valimiskampaaniat hoolimata sellest, et korruptsioonijuurdluse tõttu on liitlased temast lahti öelnud ja toetus langenud. Täna on tal kavas kihutuskoosolek Pariisis Eiffeli torni lähedal.

Fillon ütles sel nädalal, et ilmselt esitatakse talle ametlik süüdistus, kuna väidetavalt maksis ta parlamendiliikmena abikaasale ja kahele lapsele abidena töötamise eest kokku 900 000 eurot, kuigi mingit tööd nad ei teinud.

Briti päritolu Penelope Fillon ütles esimeses süüdistust puudutavas usutluses ajalehele Le Journal du Dimanche, et on abikaasa pika poliitilise karjääri vältel täitnud palju erinevaid ülesandeid.

Penelope lisas, et kannustab abikaasat lõpuni minema, kuid lõpliku otsuse peab too muidugi ise langetama.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor peetakse 23. aprillil ja teine 7. mail. Küsitlused näitavad, et teise vooru jõuavad paremäärmuslane Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron. Enne skandaali puhkemist oli Fillon küsitlustes esinumber.

Prantsuse seadusandjatel on lubatud perekonnaliikmeid tööle võtta, kuid Filloni puhul uuritakse, mida tema abikaasa õigupoolest tegi, kui tal ei olnud isegi rahvusassamblee hoone sissepääsukaarti.

«Tal oli vaja teha palju erinevaid töid ja kui mind ei oleks olnud, oleks ta pidanud maksma selle eest kellelegi teisele, sestap me otsustasime, et seda teen mina,» ütles Penelope ajalehele.