Erdogan võrdles meeleavalduste keelamist Saksamaal natsipraktikaga

«Teie tegevus ei erine natside praktikast minevikus,» ütles Erdoğan naiste meeleavaldusel Istanbulis enne 16. aprilli rahvahääletust põhiseadusmuudatuste üle, mis laiendaksid presidendi volitusi.

«Ma arvasin, et (natside praktika) on ammu selja taha jäetud. Me eksisime,» lausus ta.

Kantsler Angela Merkel helistas eile diplomaatilises tülis lepitust otsides Türgi peaministrile Binali Yıldırımile ja järgmisel nädalal on kavas välisministrite kohtumine.

Saksa välisminister Sigmar Gabriel rõhutas aga täna ajalehes Bild avaldatud artiklis, et kindlasti ei lõpeta Berliin Türgis toimuva kritiseerimist.

Saksamaa seisab õigusriigi põhimõtete, arvamusvabaduse, inimõiguste ja demokraatia eest, kinnitas ta.