Jaapanis sai kopteriõnnetuses surma vähemalt kolm inimest

Politseikopter leidis allakukkunud lennumasina Nagano prefektuuri lumistest mägedest, teatas ringhääling NHK.

Nagano prefektuuri politsei ütles, et rusudest välja toodud kolm meest toimetati lähikonna haiglatesse, kuid tunnistati seal surnuks. Hiljem leiti veel kaks inimest, kes ei ole teadvusele tulnud.

Politsei arvab, et ülejäänud neli on veel kopterirusude all lõksus.

Õnnetuskoht asub Hachibuse mäe nõlval lumises metsas ja jääb Tokyost 250 kilomeetrit loodesse. Paks lumi raskendab päästetöid.

Õnnetuse põhjus ei ole selgunud. Helikopteri Bell 420EP pardal oli seitse tuletõrjujat, insener ja piloot.