Süüria põhjaosas põgenevad tuhanded valitsusvägede pealetungi eest

Suurem osa Aleppo provintsi rohkem kui 30 000 põgenikust on naised ja lapsed, ütles vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Valitsusväed on võtnud veel kestva ulatusliku pealetungi käigus Vene vägede toel ISi käest tagasi mitu küla.

Suurem osa põgenikke on läinud Manbiji ümbrusse, mis on kurdide ja araablaste alliansi Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) käes, ütles vaatluskeskus. Ka SDF, mida toetab USA, võitleb džihadistidega.

Manjibis on lisanud märkimisväärselt oma sõjajõude ka USA. Manjib on saanud kogu konflikti keerukuse sümboliks, sest sinna on koondumas kõige erinevamate eesmärkidega sõjajõud.

Peamiselt kurdi võitlejatest ja nendega liitunud süürlastest koosnev SDF vallutas Manjibi eelmisel aastal pühasõdalastelt. USA üritab oma kohaloleku märgatava lisamisega ilmselt ära hoida kokkupõrget Türgi armee ja SDFi võitlejate vahel.

Türgi peab kurdi võitlejaid terroristideks ja on nõudnud, et nood taanduksid Eufrati jõe läänekaldale.

Samas on Türgi ja SDF mõlemad USA liitlased.

Süüria valitsusväed on koos oma peamise liitlase Venemaaga sõlminud samuti kokkuleppe SDFi võitlejatega, et moodustada puhvertsoon nende ja Türgi armee vahele.