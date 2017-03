Rootsis põhjustab muret meeste jätkuv vähene kaasatus lastehoidmisesse

Rootsi ametiühingute keskliidu (TCO) eelmise aasta kokkuvõtte kohaselt kasutasid naised 70 protsenti vanemapuhkustest ja haige lapse hoidmiseks mõeldud päevadest Rootsis.

«Olen väga pettunud, et arengud on Rootsi naistele olnud niivõrd aeglased, kuigi see on üks maailma võrdõiguslikumaid riike,» kurtis TCO eestkõneleja Eva Nordmark. «Selles tempos kestab veel vähemalt paarkümmend aastat, kui laste hoidmine on enam-vähem võrdsel tasemel.»