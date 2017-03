Põhja-Korea tegi järjekordse raketikatsetuse

Ministeeriumi andmetel tulistati "tundmatu ese" välja kohaliku aja järgi kell 07.36 Põhja-Pyongani provintsis asuvast Tongchang-ri kosmosekeskusest ja see maandus Jaapani meres.

Lõuna-Korea uudisteagentuurile Yonhap juhtunut kommenteerinud allika kohaselt võis olla tegemist mandritevahelise ballistilise raketiga, mis võib küündida Ühendriikide mandrialani.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel oli rakette mitu ja nende laskeulatus 1000 kilomeetrit. Reutersi ajakirjanik Se Young Lee kirjutas suhtlusvõrgustikus Twitter, et Jaapani valitsusministri Yoshihide Suga informatsiooni kohaselt langes Jaapani merre kolm Põhja-Korea raketti.

"Põhja-Korea tulistas peaaegu üheaegselt välja neli ballistilist raketti, millest kolm langes merre Jaapani majanduspiirkonnas," täpsustas Jaapani peaminister Shinzo Abe parlamendile kõneledes.

Lõuna-Korea kaitseministeeriumi kinnitusel jälgivad Lõuna-Korea ja USA võimud asjade edasist arengut suure tähelepanuga.

Põhja-Korea võime on viimasel ajal taas ärritanud USA ja Lõuna-Korea iga-aastased ühisõppused, mis algasid kolmapäeval. Põhja-Korea meedia kinnitas koheselt, et liider Kim Jong-un on andnud sõduritele korralduse valmistuda "armutuks rünnakuks" vaenlase vastu.